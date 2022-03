Une télé cathodique et une PS3 avec Netflix ou Raspberry avec KODI fera l'affaireLes avantages d'une cathodique sont simple- Les couleurs qui pète- Le noir au niveau voir mieux qu’un écran OLED- La résolution d'origine- Et bizarrement le son est meilleur sur mes 2 cathodique (c'est peut-être ma télévision 4K Philips qui a un son de merde)Je me suis refaitYu-yu Hakusho juste a la fin du tournoisL'intégrale de la 1er série GundamAmuroL'intégrale de l'arc sanctuaire de Saint SeiyaEt encore pleins d'autresJe me fait les kiffs de mon enfance, entre les films de jackie chan, JVCD, Bruce Willis, StaloneEt la je suis en plein DBZ arc Namek Freeza vs GokuC'est comme le rétrogamingJe redécouvre les classiques de mon enfance comme ils était dans mes souvenirs!! Fallait juste le bon écranSi vous avez des suggestions d'animes ou de films je suis preneur