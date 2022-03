Depuis que j'ai fini nfs remastered je suis en manque d'un bon jeu de course de ce style. J'ai joué un peu a burnout paradise mais trop répétitif et trop lassant pour moi.



Pour vous quels sont les meilleurs jeux de course style arcade ?



Ceci est un article éphémère qui sera supprimé dans les heures qui suivent.



Merci d'avance.