j'aimerais demonter ma switch pour changer la pate termique mais je galere pour trouver les bon tournevis, je lis tout et rien sur internet. du coup pour les vises en Y faut t'il prendre un tournevis Y0 ou Y00 ? et pour les autres vises cruciforme un PH00 c'est bon ? si vous avez des liens pour des tournevis de bonne qualité car sur amazon il y a tellement de kit dif. je suis perdu ! merci d'avance

posted the 03/19/2022 at 12:31 AM by smashfan