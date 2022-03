La répartition des ventes :



- PC : 44%

- PS5 : 27%

- PS4 : 14%

- Xbox : 16%

En effet, c'estqui nous l'apprend dans un tweet.Assez marquant pour être souligné, sachant que c'est en Europe que la marque Playstation est la plus forte.Cela cimente d'autant plus le fait que le PC devient la plate-forme de prédilection pour le studio, mais également qu'elle va prendre encore plus d'ampleur à l'avenir.Et décidément, les joueurs Xbox ne sont pas nombreux sur cette plate-forme.On espère en tout cas que ça permettra d'avoir des jeux plus optimisés dessus pour la suite (même si le Covid a compliqué énormément les choses pour tester toutes les configs, il faut le souligner) pour tous les développeurs et forcémentqui a livré une copie plus qu'imparfaite sur ce point sur, alors que leurs derniers jeux PC étaient parfaits.