Salut,



Est ce que vous savez si MS à prevu un jour de permettre de jouer à des jeux xbox sur mobile ou autre appareil hors GamePass?



Je pense naturellement aux jeux 2D qui sont plus sympa a faire en portable. La je me fais Street of rage 4, j'aimerai bien un jour pouvoir faire rayman origines ou castlevania mirror of fate hd en portable par exemple qui ne seront peut-être jamais dans le GP.