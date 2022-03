Je suis presque à la fin du jeu et presque à 200h et j’ai pas trouvé ce pnj au masque doré que l’ont voit dans le trailer. Il n’y a aucune info sur lui sur le net. Il est passé où ?C’est à 3:50 de la vidéoOn dirait que je suis le seul sur cette terre à l’avoir remarquer.Une idée?

Like

Who likes this ?

posted the 03/13/2022 at 08:45 PM by madd