"Comme la Russie a des comptes courants excédentaires avec la zone Euro, elle se retrouve donc avec trop d’euros, qu’elle investissait en obligations allemandes et françaises, ce qui est la façon normale de procéder entre un client et son fournisseur de matières premières. Dans le fond, la Russie nous faisait crédit et donc nous permettait de vivre au-dessus des moyens, ce qui était bien aimable de sa part."

Avec la Crise Russo-Ukrainienne , le système des paiements internationaux qui existait depuis 1945 vient de voler en éclats, puisque les réserves de change ne servent plus à rien. Et donc, les USA et l’Europe viennent de détruire le mécanisme qui leur permettait de vivre au-dessus de leurs moyens, ce qui veut dire que leur niveau de vie va baisser à partir de maintenant.

Tout d'abord, je vous conseille de lire cet article : https://institutdeslibertes.org/hier-nous-etions-au-bord-du-gouffre-aujourdhui-nous-avons-fait-un-grand-pas-en-avant-marechal-de-mc-mahon/ Si vous des choses à acheter (matériels high tech en l’occurrence), je vous conseille de le faire maintenant.Pourquoi ? Il faut savoir que l'euro est la deuxième monnaie de réserve au monde derrière le dollar avec une part de 20%. L'achat d'euros par les différentes banques centrales permet d'exporter notre inflation (en plus des marchés immobiliers et boursiers) et de maintenir notre mode de vie.Quand la Russie (le plus gros fournisseur de gaz et de pétrole en Europe) nous vend de l'énergie, nous le faisons en euro.Dixit l'auteur :Quand les USA geler (voler est le bon mot) les avoir d'un pays (la liste est longue comme mon bras), le dollar garder toujours sa place de première monnaie de réserve car indispensable pour l'achat d’énergies (le système des pétrodollars). Sans dollar, point d'énergie, c'est « le privilège impérial des Etats-Unis." (oui, les Etats-unis sont un empire, véridique).Mais tout cela est en train de changer sous nos yeux. De plus en plus de pays commerce désormais avec leur propre monnaies nationales et c'est une tendance qui ne risque pas de s'estomper. C'est la dé-dollarisation du monde.De plus, les banques centrales (surtout depuis la crise de 2008 ) accumule des tonnes d'or dans leur coffres pour se préparer au prochain crash financier.L'Union Européenne en gelant les avoirs russes en euro viennent de commettre l’irréparable. Nous venons de briser la confiance des banques centrales envers notre monnaie.Qu'est-ce qu'on envoie comme signal au monde ? Tout simplement que le dollar et l'euro sont des monnaies à éviter à tout prix même en cas de crise et qu'il vaut mieux à l'avenir commercer avec nos propres monnaies nationales. Ce qui se passe déjà entre certains pays en Asie.Dixit l'auteur de l'article :Vous avez vu ces derniers jours le prix de l'or et de l'argent ? Cela reflète tout simplement la dévaluation de la monnaie papier. Donc quand c'est en hausse, c'est en fait la valeur de notre monnaie qui est en baisse.Sans parler que la hausse de l'argent risque de se répercuter sur le prix des produits électroniques. L'argent est un métal industriel avec plus de 10.000 cas d'utilisation. Cela va de la transition énergétique (éoliennes, voitures électriques, panneaux solaires) aux ordinateurs, consoles de jeux, appareils photos, smartphone et jusque dans nos vêtement!!!!!Autres informations :La Chine et la Russie sont respectivement :- n° 1 et n°2 mondial dans la production d'or,- n° 3 et n°8 (ou 6 selon les classements) mondial dans la production d'argent,La Chine est leader mondial dans le domaine des métaux rares et terres rares....Enfin bon, si vous avez de l'oseille, acheter du physique, du palpable, du tangible. Après chacun fait ce qu'il veut.