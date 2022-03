You Calling Me a Cop? (scene)VOVFUn article en Anglais, what else ?J'aime bien redécouvrir des films cultes en VO. Dans cette scène par exemple, Axel en VF se dit Musulman au présent et n'utilise pas le "Allah u akbar".C'est d'ailleurs une scène improvisée par Eddie Murphy et Franck Pesce (Décédé le mois dernier, RIP)