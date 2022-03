Divers

Encore une question (et après j'efface, cette fois c'est sur)Je voudrais me prendre un cable RJ45, ou un "caple" comme on dit à la campagne (on passe à taple !), mais je me souviens plus des histoires de croisé ou droit et je ne veux pas acheter des trucs pour rien.Alors si je veux brancher mon PC au Rapsberry il me faut un caple croisé ? Et si je veux mettre mon pc ou une console sur la box ADSL de mon FAI il me faut un caple droit ?