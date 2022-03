Pour info c'est SFR qui s'occupe de ma rue, donc c'est normal qu'ils soient dispo en premier, je vous explique ...Tous les jours, je regarde si je suis éligible, et aujourd'hui sur RED SFR, c'est le casdepuis cette après midi en fait, même chose sur degrouptest, ça m'indique la même chose pour SFR et Red, rien pour Orange ... mais .... c'était jusqu'à ce soirCe soir, sur degrouptest, cela m'indique que je suis éligible à la fibre Orange (et cela m'arrange car je suis chez Sosh et je compte y rester et prendre la fibre chez eux).Sauf que sur le site d'orange, je ne suis pas éligible (mais sur degrouptest oui ....)Alors, qu'est ce qu'il faut comprendre à cela ? En tout cas, ça bouge. Vous pensez que je vais pouvoir avoir la fibre Orange rapidement ?Lorsqu'on s'aperçoit que l'on est éligible à la fibre auprès d'un opérateur, les autres vont suivre rapidement ?Même sur Knet je suis éligible et ce n'était pas le cas hier