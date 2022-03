Bonjour, J'ai lu la procédure pour transférer les jeux (et normalement les sauvegardes en même temps) mais je n'y arrive pas. J'ai mis tous mes jeux sur un disque dur externe. Quand je le branche sur la Xbox série X, les jeux apparaissent, mais y a pas l'air d'avoir les sauvegardes. Est ce que c'est obligatoire de copier les jeux sur la console ? Franchement je comprends rien, sur PS5 c'était si simple.

posted the 03/04/2022 at 07:01 PM by juju49