INFO LE FIGARO - Face à la très nette décrue de tous les indicateurs épidémiques, le président a accéléré le calendrier de la levée des restrictions. Tous les indicateurs sont au vert. Qu'il s'agisse des contaminations, des hospitalisations, ou des réanimations, l'ensemble des courbes épidémiques affichent ces derniers temps une très nette décrue. «Une chute», même, selon l'expression du porte-parole du gouvernement. Résultat, selon nos informations, Emmanuel Macron a décidé lors d'un Conseil de défense sanitaire mercredi de lever purement et simplement le passe vaccinal à partir du jeudi 14 mars prochain. Soit moins de deux mois seulement après son adoption dans la douleur, le 24 janvier dernier. Accaparé par la guerre en Ukraine et par l'imminence de sa candidature, le président de la République a chargé le premier ministre Jean Castex de l'annoncer lors du 13H de TF1 ce jeudi. Avant un déplacement du ministre de la Santé, Olivier Véran, sur cette thématique, prévu en début d'après-midi à l'hôpital européen Georges Pompidou (Paris).

posted the 03/03/2022 at 12:03 PM by liberty