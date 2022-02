Bonjour,



Je viens d'essayer la démo en faisant le tuto et une mission à 4, et franchement c'etait pas trop mal.

Ok graphiquement c'est vraiment pas fou, ca aliase de partout, le parti pris cell shading est intéressant mais ca donne des effets bizarres.

Le gameplay est assez intéressant même si c'est un peu lent pour le moment, mais on sent la patte platinium games.



J'ai l'impression que ca s'inspire de monster hunter, avec un hub central avec les forgerons et marchands etc...



Par contre j'ai pas compris pourquoi ce jeu était vendu plein pot alors qu'à la fin du tuto on te parle d'un pass de combat qui va te donner plein de bonus.

Je lis que le pass de combat sera offert pour la saison 1 mais ca change pas que 1000 garaz ca doit etre 10e, à confirmer.

Ca veut dire qu'à chaque saison on va devoir payer pour avoir des bonus supplémentaires, alors qu'on a deja payé le jeu plein pot.



Je comprends pas.



Faut vraiment que les joueurs arrêtent d'acheter les yeux fermés tout ce qui est pass de combat et autres éléments dans les boutiques, les développeurs nous prennent vraiment pour des vaches à lait en favorisant ceux qui vont payer pour 3 casques cosmétiques et des bonus d'exp ou autres.



On peut vraiment s'en prendre qu'à nous mêmes de voir que même platinium games se dirigent vers une aberration économique.