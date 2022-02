Bon j'aurai pu créer le mien avec Rocket.Chat ou Element.io mais pour l'instant j'ai pas stabiliser mon serveur et je veux surtout partager des contenus, pas me prendre la tête avec l'administration.Lien : https://discord.gg/3Gr86QxYPour l'instant, je publierai du contenu sur les sujets suivants :- Informatique (Linux, virtualisation, recyclage informatique),- Retrogaming/hack- Histoire (articles, livres, documentaires)- Actualité avec ce qui se passe actuellement en Ukraine,Je vous y attend

posted the 02/28/2022 at 08:21 AM by sussudio