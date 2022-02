Bonjour,



je remarque que la double authentification a été autorisé sur mon compte sans mon accord.

Maintenant je me retrouve bloqué avec un compte qui me réclame un code que je n'ai pas, et une clé de secours que je n'ai pas.

Quelqu'un a réussi a se débloquer?



Pourquoi sony fait ca sans mon accord? Sans que j'ai configuré quoique ce soit?