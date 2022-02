Le Grand Jeu est la rivalité coloniale et diplomatique entre la Russie et le Royaume-Uni en Asie au xixe siècle, qui a amené entre autres à la création des frontières de l'actuel Afghanistan, avec le corridor du Wakhan, comme État tampon.



Ces luttes d'influence ont opposé l'Empire russe et l'Empire britannique entre 1813 et la convention anglo-russe de 1907. L'Asie centrale était alors un « ventre mou », encore indépendant des puissances coloniales.



L’expression, attribuée à l'officier britannique Arthur Conolly (qui l'utilise dans une correspondance en 1840), apparaît notamment dans le roman Kim, publié en 1901 par Rudyard Kipling.



Les spécialistes de la géopolitique actuelle qualifient parfois de « Nouveau Grand Jeu » la domination de l'Eurasie, condition nécessaire à la suprématie mondiale. Les acteurs de cette lutte guerrière, diplomatique et énergétique sont principalement les États-Unis, la Russie et la Chine.

Au coeur des montagnes isolées et des déserts brûlants d'Asie centrale, une lutte épique opposa au dix-neuvième siècle l'Empire britannique et la Russie tsariste. Cet affrontement fut connu sous le nom de « Grand Jeu » - et ses répercussions se font encore sentir de nos jours.

Le vaste échiquier où se déploya cette rivalité s'étendait du Caucase à l'ouest jusqu'au Tibet à l'est. Lorsque le jeu débuta, les frontières de la Russie et des Indes étaient distantes de plus de trois mille kilomètres. À la fin, moins de trente kilomètres les séparaient par endroits. Les Britanniques étaient convaincus que les Russes ne s'arrêteraient pas avant de s'emparer des Indes, le joyau de l'Empire britannique. La guerre semblait inévitable.

Ce livre raconte l'histoire du « Grand Jeu », l'un des chapitres les plus romanesques de l'histoire moderne, à travers les aventures de ses acteurs.

De jeunes officiers des deux camps, pour qui participer au « Grand Jeu » était le sel de leurs rêves, l'occasion d'échapper à la monotonie de la vie de garnison et de se couvrir de gloire.

Les violentes répercussions du « Grand Jeu » nous hantent encore aujourd'hui.

Le renversement de dignitaires locaux, l'invasion d'ambassades, les retraites infâmantes d'Afghanistan, les bains de sang du Caucase : tout cela était déjà familier dans la presse victorienne. Aujourd'hui, alors que la guerre d'Afghanistan se prolonge, les leçons de l'histoire du « Grand Jeu » restent plus que jamais au coeur de l'actualité.

Seront notamment abordés les notions de Heartland (occupé par la Russie) et Rimland (la ceinture qui borde le Heartland) cher à Mackinder et Spykman. Et vous allez comprendre que l'Ukraine y tient une place particulière dans ce grand échiquier car faisant partis de l'extrémité Sud-Ouest du Rimland.