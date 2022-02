désolé les gamers ,mais nous jouont à des jeux de guerre ,mais là c'est la réalité !pensez-vous comme moi ,que à terme l'Otan devra intervenir pour éviter des millions de morts de la main de Poutine ?pour info la chaine CGTN (la chaine chinoise de la propagande du régime ) diffuse le méme direct sur youtube..... dans quel but !sinon autre info Roscomos prévient que les sanctions contre la russie pourraient mener à "une désorbitation de l' ISS , alors que 2 russes sont dedans avec des américains .http://fr.sputniknews.com/20220225/pour-roscosmos-les-sanctions-pourraient-mener-a-une-desorbitation-de-liss-1055356643.htmlvue que apparement Poutine prépare cette guerre depuis longtemps ,tout est déja prét .les sanctions concernant le systéme bancaire SWIFT pourrait déja étre contourné par poutine via des crypto-monnaie .et je suppose malheureusement que la chine va profiter du désordre international pour envahir Taiwan , Taiwan c'est aussi TSMC principale fournisseur de CPU et GPU au monde !