"Que ce message résonne avec tout ce que vous savez de cette guerre et de la façon dont elle tue les gens, dévaste leurs vies et leurs foyers. Faisons tout ce que nous pouvons - joueurs et développeurs ensemble - pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine."

Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a pris un autre tournant avec l'invasion russe aux portes de l'Union européenne, plusieurs voix dans le monde du jeu vidéo se sont élevées. Le développeur a rappelé les messages véhiculés dans son jeu anti-guerre sorti en 2014 sur PC puis en 2016 sur PS4 et Xbox One. Dans un communiqué sobrement intitulé «FUCK THE WAR», les Polonais annoncent apporter tout le soutien possible «aux victimes de la guerre en Ukraine».Et «pour associer le geste à la parole», pour les 7 prochains jours, tous les profits générés par la vente de This War of Mine et ses DLC iront directement à un fonds spécial qui sera reversé à la Croix Rouge ukrainienne qui soigne et aide les victimes de la guerre.