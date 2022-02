Et oui ... Que les cons qui ne changent pas d'avis ... Je vais lui donner une chance à ce jeu et m'y mettre sérieusement (trop dur pour moi mais étant un open world, on est plus libre et donc impossible de rester bloqué).25€ en demat version PS5Jamais eu autant de jeu à faire depuis la PS4 ... (Horizon, Sifu, CrossfireX, R6, Elden Ring) et j'ai même pas fait Halo ... Plus d'achats avant Mai (peut être Evil Dead).Bon, je bascule sur R6 faire quelques game aux claviers / souris, je mettrai le DL d'Elden Ring cette nuit, il sera terminé demain en début d'après midi. J'y jouerai demain soir