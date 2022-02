Charts

* Chiffres officiel Nintendo3DS 25.26m* vs(24.36m* fin décembre 2021 + Famitsu au 20 février 2022 0.92m)GB 32.47m (différence de 7.19m)NDS 32.99m (différence de 7.71m)NS143,20m LTD (dont 30.98m actu sur l'année fiscale et probablement 10m de plus d'ici fin mars(13.33m sur le Q4 de l'année dernière) pour 154m LTD)3DS 137.72m LTD => déjà dépassée !NDS 213.07m LTD (dont 177.48m soit +/-25m de différence sur la même période et 60m LTD)Si les ventes restent stables pour l'année fiscale 2022-2023, alors la NS devrait être au coude à coude avec la NDS dans 1 an et demi.(NB : 5m Hard et 40m Soft en moyenne)