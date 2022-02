Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer et démarrer avec Arch Linux sur une PS4 9.00 jailbreakée. Nous allons installer makemkv pour lire les disques blue-ray de toutes les régions. Nous allons installer un front d'émulation agréable emulationstation. Après cela, nous allons installer RetroArch, l'émulateur PSP PPSSPP, l'émulateur GameCube Dolphin, l'émulateur Dreamcast Redream, l'émulateur PS1 Duckstation, l'émulateur NDS melonDS, l'émulateur PS2 PCSX2, l'émulateur PS3 RPCS3 sur PS4 Arch Linux. J'espère que vous apprécierez !

posted the 02/24/2022 at 01:22 PM by sussudio