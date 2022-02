Voici les avantages à posséder une PS3 en 2022, encore plus si vous déverrouiller ses capacités cachés.Jamais désactivé par Sony, l'émulateur PS1 permet de profiter de l'ensemble du catalogue dans les meilleures conditions même si on est loin des possibilités offertes sur PC.Par contre, seul les jeux PAL sont compatible pour une raison que j'ignore.L'émulateur est accessible avec vos disques d'origine ou bien en transférant vos sauvegardes par FTP.L'émulation était au départ en mode hardware sur les PS3 60 go NTSC-U/J puis software avec la 60 Go PAL. Puis pour la raison que l'on connais (mettre en avant les compilations HD), l'émulateur a était désactivé (tout comme Linux par la suite).Mais l'émulateur est bien accessible une fois votre console modifié.Uniquement accessible avec vos copies de sauvegarde car il faut effectuer un encryptage de vos jeux et exécuter une application (PS2 launcher).Liste de compatibilité : https://psdevwiki.com/ps3/PS2_Classics_Emulator_Compatibility_List Grâce à la collection de jeux "PSP remaster", des hackeur ont pu récupérer l'émulateur PSP et le mettre à disposition de tous.Voici la liste de compatibilité : https://www.psdevwiki.com/ps3/PSP_Emulator_Compatibility_List Retroarch permet de jouer à l'ensemble des jeux 8/16 bits et arcade sur votre console. Il faut noter le portage de FBA par MVG.Movian (ex Showtime) est une alternative à Kodi (indisponible sur PS3 mais aussi Xbox 360). Il permet de lire des flux IPTV ainsi que vos contenus multimédias.Le plus gros avantage est bien sûr le catalogue de la console. Composé de plus de 2500 jeux, que ce soit en physique ou en démat (PSN), tout les genres sont représentés. Ajoutons les jeux compatible PS Move ainsi que les nombreuses compilations de jeux PS2 remastérisés.De plus, contrairement à la Xbox 360, elle a reçu nombre de jeux après la sortie de la génération suivante, notamment cross platform.Pour moi elle est clairement la meilleure console Sony en terme de fonctionnalités. Certes, elle n'a pas de rétro hardware comme la Wii avec la Gamecube/Wii mais cela permet de jouer à d'innombrables jeux sortis depuis la création de la Playstation. Retroarch/FBA ajoute la cerise sur le gâteauEn terme de prix, elle se trouve à 60 euros dans les magasins de rachat vente et entre 30 et 30 euros sur leboncoin.