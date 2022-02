c'est le modèle TL-SG1008D mais l'ancien modèle, pas le nouveau (acheté il y a 9ans 25€ à l'époque, ça coute 2fois moins cher maintenant), on trouve des switch 8 ports 1gbps de ce type à 10/12€ maintenant ...Il fonctionnait sans soucis avant mon déménagementEt là du coup, j'ai relié ma nouvelle box Sosh (livebox 4) à ce switch via un câble rj45 (neuf cat 6)et j'ai donc relié ma ps5, xss, firestick via un "lan adapter" et mon beloader (via un lan adapter également) via des câbles rj45 cat 6 neuf directement sur le switchLe switch est bien évidemment alimenté, branché sur le courant, le voyant power est bien allumé mais c'est tout !Pour chaque port, pas de voyant, pas d'internet, rien !!Je ne comprends pas ... Que dois je faire ?Normalement, il suffit de "balancer" internet sur le switch et ensuite, on branche ce que l'on veut dessus et on a internet ...Je delete l'article dès que j'ai ma solution, merci d'avanceEst ce que je dois brancher le switch sur mon pc pour configurer quelque chose ? Je ne sais même plus comment accéder à tout ça, en plus si il y a un login / mdp, je ne les connais plus.