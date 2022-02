En mars 2023, le Nintendo 3DS eShop sera désactivé. Pour toujours. Tous les jeux numériques Nintendo 3DS vont disparaître. Mais les choses ne vont pas si mal. Vous voyez, avec une console Nintendo 3ds modifiée, vous pouvez sauvegarder, installer et jouer à tous les jeux 3ds que vous voulez et dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment faire.

Bon visionnage!PS : l'auteur de la vidéo ne fait nullement l'apologie du piratage et explique comment préserver ses achats de jeux démat après la fermeture du eshop. Ceci est considéré par beaucoup comme un abandon pur et simple de la 3DS et de la Wii U par le constructeur.Il montre comment effectuer une sauvegarde complète de ses jeux démat installé dans sa console après modification pour pouvoir y jouer dans le futur.Après 2023, seul les jeux physiques seront jouables sur des consoles non modifiés.Il explique dans la vidéo précédente pourquoi c'est un mauvais signal envoyé à ses clients que de fermer le Eshop au profit du Switch Online.