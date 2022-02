Question rapide mais quelqu'un peut m'expliquer cette différence de prix entre les jeux Nintendo qui sont plus cher en occasion que les jeux sur consoles Sony et Microsoft ?



Est-ce dû au tirage des jeux ? Le prestige de certaines licences ?



Bien sûr c'est pas automatique mais je comprend pas qu'on puisse trouver les consoles Nintendo à des prix ridiculement bas en occasion (limite moins cher qu'un jouet en plastique) et que certains jeux vendus à des millions d'exemplaires se retrouve encore à 30 ou 40 euros.



De tête, je sais qu'un Fire Emblem Wii est cher car il est rare mais genre les derniers jeux Switch vendus à des dizaines de millions d'exemplaire ça reste toujours un mystère.



Un Mario Kart 8 Deluxe vendus à 40 millions d'exemplaires et qui reste à 40 euros, vraiment je suis bouche bée. Soit la demande est supérieure à la l'offre, soit c'est lié au prestige de la licence.



Bon après tant mieux pour ceux qui achètent day one, ça fait office de valeur refuge mais je me suis toujours poser cette question.