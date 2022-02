PSP ou PS Vita en 2022 ? Au vu du prix quasiment identique en occasion, voici 3 raisons de préférer la PS Vita à la PSP.Clairement c'est l'atout n°1 de la console, la rétrocompatibilité hardware avec la PSP. 1913 jeux listés, de nombreux émulateurs et surtout un affichage de toute beauté si vous disposer d'une PS Vita Oled.Bien que décrié, la console dispose d'un catalogue conséquent composé de portage de jeux PS2/PS3, de jeux indés ainsi que de beaucoup de RPG.Comme vous le savez la PSP était la reine des consoles portables côté émulation. Les consoles 8/16 bits ainsi que l'arcade (CPS1/2, Neo Geo) tourne parfaitement sur la console. Sans parler des nombreuses compilations rétro et autres portages.Mais la PS Vita place la barre beaucoup plus haute avec Retroarch qui permet une meilleure prise en charge des jeux d'arcade, plus de machines supportés et surtout l'émulation PSX avec PCSX Rearmed.La console est clairement un must have pour ses nombreux avantages. Orientez vous vers le modèle OLED qui risque de prendre de la valeur dans les années à venir.Pour la carte mémoire, achetez un "sd2vita" qui vous permettra d'ajouter une micro SD à votre console.Pour le prix, on entre trouve pour 50-60 euros sur leboncoin avec chargeur. Vu que le prix de la PSP est identique en occasion, clairement c'est le moment d'en prendre une ou deux histoire de la jouer secure.Cerise sur le gâteau, même avec le dernier firmware, le "humhum" est accessible, ce qui permet d'utiliser les capacités de la console au maximum.