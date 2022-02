Voici une liste non exhaustive des avantages à posséder une 3DS en 2022.La 3DS assure la rétrocompatibilité hardware avec la NDS, ce qui signifie que l'immense catalogue de cette dernière (des milliers de jeux) sont jouable sans aucun bug de fonctionnement. Vous pouvez jouer avec les jeux d'origine mais aussi avec le célèbre le R4 ou bien le Twilight Menu.Ces deux derniers sont très utiles pour deux choses :- Les émulateurs conçu pour la NDS,- Les jeux DSi, DS Download Play et DSiWare du eshop,La 3DS assurant la rétrocompatibilité NDS, elle assure en toute logique la rétrocompatibilité hardware GBA. GBArunner2 est à la 3DS ce que Nintendont est à la Wii U, une fonctionnalité caché de la console.Petit bémol, la compatibilité est loin d’être optimale (un comble pour une rétro hardware) au contraire de Nintendont. Il est préférable d'y jouer via les jeux Virtual Console ou d'injecter vos propres jeux.Même si les performances sont loin d'être exceptionnelles, la NDS/3DS ont de multiples émulateurs conçu pour elles. Les consoles Sega, Nintendo et NEC sont jouables dessus.Mais le top du top est de posséder la New 3DS qui améliore l'émulation sous Retroarch des consoles 8/16 bits et permet l'émulation PSX/N64 dans de meilleurs conditions.Pour les fans de Sega, je ne saurait que trop conseiller les 3 compilations sortis sur 3DS.Bien sûr, le plus gros atout de la console c'est ses nombreux hits. On peut citer pèle mêle :- Les remakes de Ocarina of Time/Majora's Mask,- Les Fire Emblem,- Les Kirby,- Les Yoshi,- Les Mario Sport,- Les Mario Party,- NSMB et SM3DL,- SSBU,Et j'en oublie beaucoup.Même si le catalogue 3DS est moins fournis en physique que celui de la NDS, elle dispose néanmoins du catalogue Eshop qui contient de très nombreux jeux.Pour se mettre à la 3DS en 2022, mieux vaut investir dans une New 3DS (plus puissante, écran plus grand, émulation amélioré) si l'on souhaite obtenir la meilleure expérience.Le prix en occasion pour une 3DS/2DS se situe aux alentours de 50-60 euros. Pour la New 3DS, elle coûte entre 60-70 euros (faites vous des alertes sur leboncoin). C'est littéralement le prix d'un jeu.Puis tout comme la Wii et la Wii U, le "humhum" est facile d'accès même si plus long (Nintendo a appris de ses erreurs) et ce même avec le dernier firmware.Avec la fermeture prochaine du Eshop 3DS, c'est peut être le moment de s'intéresser aux capacités cachés de la console et de préserver ses cartouches et autres achats démat