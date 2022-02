J'hésiter entre une PS Vita et une 3DS mais comme je suis un drogué de NSMB, mon choix était vite fait. Mais bon vu à quel prix on trouve une PS Vita Oled (60 euros), je vais sûrement m'en prendre une pour la rétrocompatibilité hardware PSP (un catalogue de dingue) et faire quelques RPG PS1.Donc en faisant le tour dans un Happy Troc, j'en est trouver une couleur bleu lagon (sans stylet et chargeur) pour 42,90 euros, autant dire une misère.Vous imaginez bien que je l'ai "légèrement" bidouillé la consoleEn ce qui concerne la sécurité, clairement il y a eu un avant et un après 3DS. La Wii était une véritable blague, la Wii U s'est faite piéger avec le navigateur web et un jeu NDS puis la Switch a failli y passer avec sa faille hardware impossible à patcher.J'ai pris du temps à la "humhum" en comparaison de la Wii/Wii U mais même avec le dernier firmware c'était possible. On sent qu'ils ont mis du coeur à l'ouvrage pour protéger cette console car au vu du bide de la Wii U, la 3DS leur a permis de tenir de 2011 à 2017.Bon en tout, superbe machine à ce prix. Rétrocompatibilité hardware NDS avec le "humfour", le catalogue 3DS/DSiWare, les jeux Virtual Console et surtout RetroArch qui est idéal pour les jeux GB/GBC/GBA.Sinon, il y a beaucoup de RPG NDS/3DS traduit en français, y compris avec patch ou pas ?