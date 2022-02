Le collector d'Horizon Forbidden West est de retour sur la Fnac, par contre la Regalia est en rupture.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu Attention en dématérialisé sur PS4 et PS5-Une figurine-Une petite figurine d’Aloy-Un mini artbook-Du DLC's à gogoD'ailleurs, petit live sur Horizon Forbidden West dès 16h30, une petite heure de découverte à venir.Il y a toujours 10€ en CC et un verre/cup en bonus de précommande.

posted the 02/18/2022 at 12:15 PM by leblogdeshacka