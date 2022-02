Voici pourquoi il vous faut une Wii U en 2022La Wii U assure la compatibilité hardware avec la Wii, ce qui apporte de nombreux avantages :- Jouer à l'ensemble des jeux de la machine,- Jouer aux jeux Virtual Console/Wiiware,De plus, la Wii U apporte à la Wii un upscal en 1080p. Pas de latence comme avec le convertisseur Wii2HDMI par exemple. Idéal pour les écrans plats et pour le futur avec pourquoi pas des boîtiers avec upscal en 4K.Le mode VWii peut être hacké donc à vous les joies des applications, homebrews et autres émulateurs.Et cerise sur le gâteau, vous pouvez jouer à la Wii en mode portable. Idéal pour les jeux compatible manette.Qui dis compatibilité hardware Wii dis compatibilité avec le Gamecube. Hors, Nintendo n'a jamais mis cette fonctionnalité en avant et ce sont les hackers qui l'ont découvert en trifouillant la machine.Avec l'application Nintendont, c'est tout le catalogue de la machine qui s'offre à vous ainsi que de nombreux avantages :- Cartes mémoires virtuelles,- Widescreen hack,- Mode Progressif Scan,- Jouer avec d'autres manettes,- Cheat codes,Donc identique au Nintendont de la Wii mais avec un upscal 1080p de toute beauté.Et cerise sur le gâteau, une application Nintendont est disponible sur Wii U pour jouer à vos jeux en mode portableConcocté par des français (me souvient plus du nom), l'émulateur NDS fait tourner la majorité des jeux de la console avec différents modes d'affichages.Que ce soit en mode portable ou double affichage (écran de jeu sur la TV, écran tactile sur la mablette), cet émulateur ajoute un catalogue conséquent de jeux à la Wii U.Cerise sur le gâteau, outre les jeux sortis sur le Virtual Console, il est possible d'injecter vos propres jeux NDS pour y jouer sur Wii U.Avec Retroarch, c'est des milliers de jeux qui s'ajoute sur Wii U.- Mode portable ou sur la TV,- Compatible avec différentes manettes,C'est l'ensemble des consoles 8/16 bits (Sega, Nintendo, Nec) et arcade qui s'offre à vous.Outre les avantages cités plus haut, vous avez évidemment les jeux Wii U, les jeux disponible uniquement sur le Eshop (beaucoup de jeux indés) ainsi que les jeux Virtual Console qui font que la console dispose d'un catalogue tout à fait conséquent.Pour ma part, j'ai toujours dis que la Xbox était la meilleure console pour jouer aux jeux rétro, notamment grâce à ses interfaces avant gardiste indisponible sur PC mais force est de constater que la Wii U fait plus fort.Hors 3DS et quelques jeux N64, la console permet de jouer à l'ensemble des consoles Nintendo pour le prix d'un jeu SwitchOn trouve la console pour minimum 50-60 euros aujourd'hui mais je pense que son prix risquera de grimper dans les années à venir pour les nombreux avantages que je vient de citer.