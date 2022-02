... avec un jour d'avance, payé 45€ livré (auchan) mais j'y jouerai uniquement demain après midi, à sa sortie donc comme tout le monde ... faut que je DL l'upgrade PS5 (gratuit) toute l'après midi + cette nuit et demain matin (adsl 12mega, j'attends mon éligibilité à la fibre). Plus d'infos ici : https://www.gamekyo.com/blog_article460942.html bon après oui, ça va se jouer avec God of War : Ragnarok qui selon les dernières rumeurs serait dispo le 30 Septembre en fin d'année.Perso, j'y jouerai en 4K@30fps et vous ?