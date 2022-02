Autant les jeux Nintendo peuvent coûter cher en occasion (ou se maintiennent à un certain prix), autant les consoles sont des plus accessibles hors Nes/Snes/N64.On trouve des Wii/Gamecube à 20-30 euros, des Wii U à 50-60 euros. idem pour les DS/3DS qu'on trouve entre 40 et 60 euros (même une New 3DS).Une nouvelle fois, je pense que ces consoles vont pas rester à ce prix indéfiniment et qu'il y aura une pénurie côté offre dans les mois ou années à venir.Du coup, il va m'en falloir une car je suis un drogué de New Super Mario Bros et Mario 3D Land. Je sais pas comment ils font des jeux aussi addictifs mais ce genre de jeu, je peut pas les trouvés cher Sony/Microsoft.Puis bon avec la fermeture du Eshop, j'ai vu qu'une alternative libre est sortis (dont je tairais le nom).Que vaut la 3DS côté homebrew/émulateurs ?