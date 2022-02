Dans des puces « normales », comme les microprocesseurs de nos ordinateurs (CPU), comme nos chips graphiques (GPU), SoC et autres puces spécifiques (ASIC, etc.) l’organisation et la structure sont figées. Elles ont un nombre défini d’unités de calcul, intègrent (ou pas) telle fonction de compression vidéo, embarquent éventuellement tel modem 4G, tel accélérateur graphique, etc. Bref, une fois que votre processeur Intel Core, votre Nvidia GeForce, et autres Qualcomm Snapdragon sortent de l'usine, ils n’évolueront plus.



Et c’est là que les puces FPGA se distinguent et interviennent. Au contraire de ces puces « classiques », leurs fonctions de même que leurs usages ne sont pas figés car elles sont, en tout ou partie, programmables. C’est-à-dire qu’au lieu de compter tant de transistors ou d’unités de calculs fixes, les FPGA intègrent un certain nombre de cellules logiques que les développeurs vont pouvoir programmer (presque) à leur guise.



Qu’est-ce que cela change ? Et bien tout. De manière très simpliste, un FPGA, qui, à un instant T, effectue de la compression vidéo peut être reconfiguré, ensuite, pour traiter du son, voire effectuer des calculs IA. Dans les faits, c’est évidemment moins simple, il existe beaucoup de puces FPGA très différentes, des plus simples et peu chères au plus complexes et hors de prix, avec souvent des applications cibles – traitement vidéo, réseau, etc.

Un super article que je vous recommande pour comprendre à quoi servent les processeurs FPGA et leur cas d'utilisation comme le retrogaming.