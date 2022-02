Je regarde par curiosité sur leboncoin et qu'est-ce que je trouve, des Xbox One à prix imbattable.Pour 50-60 euros, ta la console (One/One S) avec câble et manette. La manette seule (une merveille) vaut 60 euros bordelça détonne face au prix de la PS4 qui baisse pas.- Pas possible de la hacké,- Il y a le mode dev (sûrement des trucs intéressants),- Il y a quand même les Forza dont le 2 exclusif,Franchement ça vaut le coup ? une One avec Naruto et quelques jeux DBZ pour les neveux ça aurait du sens.A ce prix on a une console avec une Radeon 7770 en terme de perf.