L'accessoire (épuisé pour le moment) permet de jouer aux jeux PS2 via le port carte mémoire.Bon c'est pas un accessoire indispensable. On passe de 1,1 mo/s (USB 1.0) à 1,6 mo/s. Disons que cela peut servir à une PS2 Slim dépourvu de baie disque dur et de ports USB HS (faut vraiment pas avoir de chance). Et même avec ça, il est mieux de charger les jeux sur le réseau via Samba.J'attend surtout un équivalent à PSIO sur PS1 en moins cher.