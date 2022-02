Bon, vous connaissiez le sujet d'avance en lisant mes postsJ'imagine que tout le monde connait la faille "Letterbomb" ? Dites vous que là c'est encore plus simple, il n'y a même plus besoin d'ajouter les fichiers nécessaires sur une carte SDLe hack se charge en RAM tout simplement.- Tu change les DNS primaires et secondaires de la console,- Tu accepte d'utiliser Wii shop channel et WiiConnect24,- La console charge hackmii installer,Et voilà, les joies du homebrew et autres joyeusetés s'offre à vous. Je sais pas comment ils ont réussis à tromper la console en faisant passer le hack pour un service officiel Nintendo mais chapeau basPendant qu'on y est, c'est sûrement la console la plus accessible de Nintendo financièrement parlant.Pas plus tard que jeudi, je chercher une Wiimote et un sensor bar pour ma Wii U et je me suis rendu compte qu'il valait mieux acheter une Wii complète qu'une Wiimote. Je m'en suis sortis pour 16 euros la console (sans cache Gamecube et nunchuck), ce qui est ridicule pour une console qui permet de profiter de l'émulation ainsi que de la compatibilité hardware Gamecube.Puis c'est une console qui garde encore un certain attrait. Mon fils de 4 ans à jouer à Donkey Kong Jungle Beat, jvous dis pas les fous rire lors des séquences de tabassage et des concours de bananesBon, je sent que je vais faire une pile de Wii à la maison à ce rythme.PS : j'avoue que je trouve plus de charme au design de la Gamecube que de la Wii. Son menu de démarrage avec son cube en mouvement me manque. Puis c'était la dernière console Nintendo a être dans la course techniquement avant les suivantes.