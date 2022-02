Le scénario est d'une violence. J'avoue avoir mal jugé les épisodes (surtout sur le plan esthétique) et la bande-son mais clairement niveau scénario, bordel de merde avec cette analyse on se rend compte de sa complexité et de nombre de détails qui nous échappe.Ces histoires de futur, de fatalité et de paradoxe temporel m'ont beaucoup rappeler Raziel dans Soul Reaver sauf que ce dernier est la victime dans l'histoire tandis que Eren est en pleine possession de ses moyens.La fin qui écrit le début et le début qui écrit la fin