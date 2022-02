Petit sondage rapide pour prendre la température. Comptez vous jouer sur les dernières consoles en date ou bien sur PC ?Pour ma part, je vais pas aborder le sujet du moment (pénurie) qui commence sérieusement à me gaver mais moi qui suis habituellement pro PC/émulation, je commence à changer doucement de position.On a des consoles qui contrairement aux précédentes sont des bêtes de course à un prix raisonnable. Sans la pénurie, je n'ose imaginer les scores de vente (surtout celle de la PS5).De plus, même si je compte pas y souscrire, on a le PS Now/XGP qui sont des offres à prix raisonnables.Tandis que sur PC, même si l'offre est plus pléthorique que jamais, qu'il y a des promos et jeux offert en permanence et que ce sont des machines ouvertes (donc piratage fastoche), le ticket d'entrée pour jouer commence à être salé, surtout maintenant qu'on doit s'aligner sur la configuration des dernières bécanes en date et que la pénurie ont fait doubler voir tripler les prix des cartes graphiques.J'ai une GTX 950 qui traîne chez mon daron mais quand je vois qu'elle peine en 1080p sur God of War, elle est en bout de course la pauvreAvez-vous le même ressentis que moi à ce sujet ?Hors sujet : rien à voir mais moi qui pensais que le 30fps allait me faire gerber, je me suis fait un Sega Rally Revo sur PS3 et étonnamment c'est passé crème. Finalement le 60fps c'est plus trop ma priorité, j'ai revu mes exigences à la baisse.