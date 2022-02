Avouez que c'est chiant d'en parler hein heinFranchement, autant en boutique c'est la HAAAAASSSS mais autant sur leboncoin, étrangement les prix sont hyper bas.J'ai pris une Wii U Premium 32 Go à Cash Express à 75 euros mais on en trouve pour 40-60 euros (avec ou sans mablette) sur leboncoin. Avec le hack Tiramisu, ta tout l'univers Nintendo (hors 3DS) en une machine.Pour la PS3, je vient de me prendre à l'instant sur le site une Ultra Slim 500 Go + 2 manette pour 37 euros, autant dire une misère vu que je vais la violé avec PS3HENLes neveux kiff Naruto et DBZ, ça va leur faire plaisir.C'est pas pour spéculer ou faire des achats superflus mais j'ai clairement pas envie qu'en cas de panne je me retrouve à payer des consoles le double ou le triple de leur prix car ce qu'on vis actuellement c'est de la blague en comparaison de la suite.En tout cas, je trouve les prix assez stable mais pas pour longtemps.