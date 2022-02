Comme la plupart d'entre nous, vous restez fasciné par la PlayStation 3 qui possède une architecture unique. La plus ambitieuse, et probablement la plus fascinante des consoles de jeux vidéo de par une architecture incontrôlable, nous fêtons aujourd'hui le 10ème anniversaire d'un des meilleurs émulateurs de PS3, RPCS3.



Dans une vidéo d'une heure, dévoilée pour la FOSDEM'22 durant laquelle des milliers de développeurs de logiciels libres et open source du monde entier se réunissent pour un événement à Bruxelles.



Dans cette vidéo, pas moins de 85 slides décrivent le fonctionnement matériel et logiciel dévoilant en détail le fonctionnement du CPU Cell B.E. d'IBM présent dans la PS3, le GPU RSX de nVidia, et le système d'exploitation Cell OS de Sony.



Bref, une vidéo pour les passionné(e)s mais aussi pour découvrir une console qui en a encore sous la pédale.

La PS3 est une merveille, malgré ses défauts à ses débuts, pour ceux qui sont courageux de lire une petite histoire, et qui auront peut-être du mal à y croire, cette console, ou tout est possible grâce aux clés, n’as plus aucun secret, et une fois que l’on fait quelque modification soft et hard, pouvant même carrément mettre l’os d’un Xbox ou d’une ps4 dans cette dernière, avec quelque soucis qui existe du fait que le matériel est totalement différent et donc que ses OS sont fonctionnel, mais loin d’être optimisé pour un cell, et niveau mémoire beaucoup de fonction coince, mais sur la scène, beaucoup continue à développer de tout sur cette dernière, tout comme moi, j’adore cette architecture.



C’est une très belle architecture, qui, en puissance brut, était plus puissante que la ps4 et Xbox de la génération suivante, chose compliqué à comparer du fait que ce sont des Apu maintenant, et donc une puissance cumulée du gpu et cpu en une seule puce.



Pour info et de mémoire, il me semble que la ps4 est à 1,84Tflops, et la PS3, tournée à environ 2,04 Tflops totale sachant que le processeur cell développé seulement 0,230 Tflops, juste que le combo cpu et gpu était tout simplement magnifique.

Voilà pour la partie puissance de calcul.



Par contre, il est vrai que les outils d’époque, n’était pas au point pour cette architecture, qui était totalement différente des architectures classique, donc, il fallait un temps d’adaptation pour avoir en main les nouveaux outils de l’époque, comparé au X86 qui est plus simple grâce au monde des pc, ce qui a permis au console d’avoir une assez bonne optimisation et prise en main rapide.



J’ajouterais que le choix d’AMD pour les constructeurs, est maintenant bénéfique pour le monde du pc, vu que les processeurs graphique bénéficient maintenant de toute ou partie des optimisations du monde des consoles, quand je voyait mes RX580 être sur papier plus puissante que sa concurrente direct de chez Nvidia, mais à cause d’une mauvaise optimisation d’AMD, les carte de Nvidia mieux optimisées était plus performante.

Les RX étaient juste bonne à faire du minage, mais, depuis, pour ceux étant équipé de gpu d’AMD, ils ont dû voir leur performance se multiplier et potentiellement rivaliser voir battre les carte de Nvidia sur certains jeux.

Comme quoi, tu peux avoir une machine très puissante, mais, si tu n’as rien d’optimiser, ben tu n’aura que des performances médiocres.



A titre d’info, le cell, reste pour moi, une œuvre d’art, malgré les problèmes de soudures de l’époque, une fois que l’on fait un vrai rebillage, et non du décapeur thermique, de changer son système avec les Pads thermiques en les remplaçant par un bon système de water cooling, une legere modification du hardware, que l’on peux ainsi facilement repousser les limites de cette bonne vieille PS3, de faire un OC passant les 3,2Ghz de base a 12,75 GHz, il en va de même que l’on multiplie les fréquences sur le rsx mais pas au même point que le cell, l’on obtiens une machine de guerre, capable selon les benchmarks, d’atteindre une puissance de 25Tflops, en gardant une stabilité du système, pour ma part, mais certains sur la scène on tréussi à aller plus loin, montant jusqu’à 40Tflops,

Au final, sa fait une console qui consomme en énergie, et me concernant, j’utiliserai un bloc à découpage externe pour donner les 750W nécessaires.

Et je vient de lire un commentaire intéressant à ce sujet. J'ai du mal à y croire tellement c'est énorme (si quelqu'un peu confirmer).Je sais que le processeur Cell a nécessité 4 ans de développement, 400 millions de dollars, une collaboration avec Toshiba/IBM, une usine à 2 milliards de dollars et que la PS3 devait être la vitrine pour imposer le Cell pour d'autres usages. Et également que des centres de recherches ont mis en place des clusters de PS3.C'est vrais qu'en y réfléchissant, des jeux comme Uncharted 2 et GOW 3 étaient sûrement impossible à faire sur Xbox 360.