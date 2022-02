Bon j'ai fait un petit tour dans deux magasins (Easy cash et Cash Express de Montargis) et bordel qu'elle est visible cette pénurie(je devrait pas rigoler gloups).- Pénurie de PS2, PS3 et de PS4,- Aucune PSP ou PS Vita,- On trouve des Xbox 360, des One S (on sent quelles intéresse personne),- Par contre on trouve des Wii bien sûr en abondance mais pas de Wii U,- Beaucoup de Wii et Xbox HS pour les intéressés,- Une PS4 Slim et une PSTwo,- Des Xbox 360 mais pas de One,- Des Wii,- Aucune PSP ou PS Vita,Je fait pas une généralité bien sûr, si vous avez des retours dans vos régions respectives ce serait bien de dresser un état des lieux,Par précaution même si c'est un achat superflu au vu de la situation, j'ai pris une Wii U 32 Go à 75 euros car ta tout Nintendo dans une console (hack facile avec compatibilité hardware Gamecube/Wii, émulation software NDS, Retroarch, Virtual Console, Nintendo Eshop etc). Puis ça fera plaisir au gosse les jeux DisneyBref, je sais pas pour vous mais je sent que les anciennes consoles vont vite grimper en prix dans les mois et années à venir, ne serait-ce que par les effets de l'inflation (ou hyper-inflation, gloups) et de la pénurie des PS5/XSX.Mais bon, tant qu'on est pas en pénurie d'amour, c'est le plus important