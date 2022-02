Mario et les lapins : Faible à moyen budget

Nintendo Switch Sports : Bof... Faible budget

Super Mario Strikers : Faible budget

Fire Emblem Warriors : Faible gudget

Spatoon 3 : Déjà que le 2 faisait add-on... Faible à moyen budget.

Advance Wars 1&2 : Faible voire très faible budget

Pokemon Arceus : Moyen budget (un jeu comme Edge of Eternity est réalisé par 10 personnes en moyenne, histoire de comparer)

Kirby : Moyen budget, on voit que niveau animation et assets ils ont bien bossé, joli coup de polish graphique depuis l'annonce.

Bayonetta 3 : Moyen à haut budget

Zelda Botw 2 : Haut à très haut budget

Xenoblade 3 : Haut à très haut budget





Xenoblade 3 : j'espérais voir le projet ARPG médiéval, mais il sûrement été retravaillé pour devenir Xeno 3. J'espère qu'ils ont conservé le genre A RPG. Car je trouve que l'univers Xeno on a un peu fait le tour, bien que j'ai tout de même hâte d'explorer ces environnements, bien plus beaux que Xeno X d'ailleurs.







Zelda 2 : La suite du jeu qui m'avait le plus hypé depuis 2014. Alors il a des défauts, que j'espère corrigés avec cette suite (donjons, évolution des armes à revoir, enlever les armes qui cassent, retour des objets, de meilleurs récompenses à l'exploration). Malheureusement ma hype est entachée par la réutilisation de la map du 1, même modifiée, ça me gâche un peu le tout.







Kirby : Je suis moi-même étonné, à part le 1 et 2 sur Gameboy, j'en ai fait aucun. Sûrement parce que c'était trop simple et qu'ils se ressemblent pas mal. Mais l'apport de la 3D, les nombreuses petites idées de gameplay ainsi le côté un peu exploration m'attirent. Je pourrais me laisser tenter !







Advance Wars 1&2 : Pourquoi pas mais alors beaucoup plus tard à tout petit prix. Genre 20€ - 30€ grand max.

Reste à voir si l'année prochaine sera du même acabit.

La liste des sorties Nintendo exclues 2022 est vraiment pas mal après ce direct. Et c'est sans compter tous les jeux tiers qui ont été annoncés dans ce direct, comme, qui s'ajoutent aux jeux précédemment annoncés comme(celui-là j'attends de voir les tests) ouJe ne parle que de l'aspect investissement ici. Il y a donc de tout. Après, relativement à d'autres supports, le très haut budget de Nintendo correspond à un haut budget chez Sony/MS du fait des efforts réalisés sur les graphismes qui ne sont tout simplement pas comparables.Donc finalement, c'est plus facile pour Nintendo de sortir autant de jeux (et d'ailleurs assez incompréhensible qu'on ait pas eu plus de jeux les années précédentes) par an que leurs concurrents.Maintenant, pas mal de ces jeux m'intéressent, même parmi les jeux à faible budget :Le reste des jeux ne m'intéresse pas, mais tout le monde en a selon ses goûts, et c'est vraiment pas mal de la part de Nintendo (pour une fois...)., c'était un peu la promesse de la Switch avec la fusion des développements salon et portable.En vrai, avec l'annonce de Xeno 3 pour Septembre, ainsi que les annonces futures de l'E3 pour Noël (DK 3D ou Mario Odyssey 2 ?), ils pourraient décaler Zelda 2 pour l'année prochaine que ce serait tout de même une bonne année !PS : j'ai d'ailleurs assez hâte de voir à quoi ressemblera Xeno 3 en émulation 4K !