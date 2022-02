Long, très long mais nécessaire pour expliquer l'histoire incroyable de la Playstation, cette extension de la SNES qui deviendra par la suite "successful, une histoire de succès" comme dirait Van Damme.Et surtout une des pires erreurs tactiques de l'histoire de Nintendo car elle a créer un véritable monstre et ça montre surtout que l'honneur et la parole donné au japon, on ne plaisante pas avec.Je l'ai regarder avec des sous titres anglais que j'ai traduit en français sur un site donc ceux que ça intéresse, par mp.Le documentaire est découpé en plusieurs parties :- Guerre des 16 bits entre Sega et Nintendo, notamment sur le marché américain,- Sony est éditeur à l'époque avec Sony Imagesoft qui se fait la main sur Mega-CD (donc proche de Sega à l'époque déjà),- Nintendo a trahis Sony en pleins CES en présentant le CDI de Philips en parallèle du projet Playstation, ce qui fût pris pour une humiliation (voir la mentalité japonaise, les questions d'honneur),- On nous explique que le CD est l'avenir mais que c'était pas encore évident, même pour les développeurs,- La sortie de Virtua Fighter en arcade en 1993 et la démo du t-rex ont convaincus les développeurs de développer dessus,- Beaucoup de témoignage des anciens de Psygnosis et de dévelopeurs anglais (David Perry, le studio Reflection),- La Playstation est facile à programmer, les développeurs PC peuvent porter leur jeux assez facilement (exemple avec Tomb Raider),- Par contre pour programmer en 3D, bases en mathématiques nécessaire,L'avant et l’après Playstation la partie la plus longue du documentaire :- On a les anciens de chez Psygnosis qui nous explique le rachat des parts de la société par Sony et comment ils ont conçu le kit de développement,- On a la confirmation de Tom Kalinske qu'une alliance Sony-Sega a failli voir le jour mais que les pontes de Sega of Japan ont refusé. Le but était de partager les pertes sur les consoles et que Sega s'occupe de la partie software,- La fameuse séquence du "299" qui a anéantis Sega en un instant,- La richesse du catalogue, le fait que la Playstation a permis d'ouvrir le marché à un public plus large et que de nombreux jeux n'aurait pu voir le jour que sur cette console,- On nous explique que pour programmer sur Playstation 2, il fallait avoir des bases en assembleur et que c'était un véritable cauchemar pour les programmeurs,- Que sans le succès de la Playstation, jamais Sony se serait permis de sortir un hardware aussi difficile à programmer mais que bien exploité, les jeux font parler la poudre,- On nous explique que Sony a mis plus de 2 milliards de dollars sur la table pour construire une usine et fabriquer les processeurs Cell,- Avec le temps, la Playstation 3 fût un des paris les plus dangereux de Sony car entre le prix, la suppression des optionnalités phares (Linux, émulation PS2), les difficultés de programmation et la vente à perte, il a fallu des années à Sony pour s'en remettre financièrement,- Sony revient plus fort que jamais et se concentre de nouveau sur les joueurs,- Console hyper bien conçu, facile à programmer et adapté à ceux qui n'ont pas le temps de connaitre le matériel sur le bout des doigts (le contraire de la PS2/PS3),Je vous en dis pas plus, regardez le, il sera considéré comme un document d'archive tellement il est riche en informations.