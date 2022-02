Je comprend que Sony a voulu promouvoir les jeux PS2 remasterisés mais je trouve dommage de ne pas avoir réactivé l'émulateur PS2 par la suite.Imaginez ceux qui ont achetés la console (hors modèle 60 go). On te retire une des fonctionnalités phares de la console (1500 jeux parfaitement jouable) puis par la suite c'est Linux (peu utilisé par le grand public) qui se voit supprimé (pour des causes de hack), ça fait beaucoup je trouve.Bref, ce qui est bien avec le PS3Hen c'est qu'il permet de pouvoir jouer à ses PS2 sur n'importe quel modèle de PS3.Certes, il y a PCSX2 mais certains jeux sont mal émulés (Primal, The Getaway 1/2 etc) donc autant en profiter.Sinon pour résumer comment jouer aux jeux PS2 sur PS3- Tu fait une sauvegarde de ton jeu PS2 sur ton PC (avec ImgBurn par exemple),Note : il te faut posséder l'original mon cochon- Tu encrypte ton fichier avec PS2 Classics Gui,- Tu active le PS3Hen dans ta console,- Tu copie le jeu dans ta PS3 par ftp,- Tu charge l'image du jeu dans le lecteur DVD virtuel,- Et tu lance ton jeu avec PS2 launcher,Liste de compatibilité : https://www.psdevwiki.com/ps3/PS2_Classics_Emulator_Compatibility_List Bon après c'est comme avec PCSX2, toujours avoir une PS2 dans le placard pour les jeux mal émulés mais entre cet émulateur officiel et les compilations sur PS3, on a accès aux meilleurs jeux de la PS2