Le meilleur émulateur PS2 pour Windows et Linux X86 PCs vient de s'améliorer avec l'ajout de Nightly builds qui supportent l'API graphique Vulkan et nous avons même des versions 64Bit de PCSX2 ! Il est encore tôt et vous rencontrerez des bugs avec certains jeux, mais en utilisant Vulkan avec PS2 sur Ryzen APUs comme le 4700G 5600G a fonctionné très bien !

Dans cette vidéo, nous testons le tout nouvel émulateur PS2 connu sous le nom de AetherSX2 sur le Raspberry Pi4 en utilisant Android 12 et le Backend Vulkan ! J'ai été très surpris de voir le Pi4 faire tourner une PlayStation 2 à une fréquence d'images jouable ! Ce n'est pas parfait et nous ne pouvons utiliser que le backend Vulkan avec AetherSX2 sur le Raspberry Pi mais c'est quand même assez étonnant !