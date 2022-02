C’est un article assez brouillon et bordélique qui peut paraître assez simpliste au vu de la situation infiniment complexe. Merci de votre compréhension.Pénurie des cartes graphiquesCe n'est qu'un avis personnel bien sûr mais à mon humble avis, je pense qu'il faut pas espérer un retour à la normale aux alentours 2023-2024 en ce qui concerne les semi-conducteurs dont dépendent la plupart des appareils d’aujourd’hui dont les cartes graphiques.Clairement, je suis loin d’être optimiste.On va aborder le sujet d’un point de vue global.La crise du coronavirus en 2020 aura mis en évidence la dépendance de l’Occident envers l’Asie et plus particulièrement de la Chine.Nous vivons une période fascinante et extrêmement dangereuse que nous ne prenons pas au sérieux sur Gamekyo. Pèle mêle :– La flambée du prix des matières premières,Source : https://atlantico.fr/article/decryptage/inflation-flambee-des-matieres-premieres-penuries---les-turbulences-macroeconomiques-se-multiplient-a-travers-la-planete-covid-19-variant-omicron-economie-dollar-or-euro-perturbations-pandemie-crise-sanitaire-dov-zerah – L’inflation galopante, particulièrement visible aux USA,Source : https://lesakerfrancophone.fr/la-crise-logistique-aux-etats-unis-va-saggraver-tout-comme-linflation – Les tensions géopolitiques entre l’empire anglo-américain (appelons un chat un chat) et l’axe Russo-chinois sont à leur paroxysme. L’un rêve d’une hégémonie totale sur le monde tandis que les deux autres souhaitent un monde multi-polaire,– Tension dans la zone Asie-pacifique (politique d’endiguement de la Chine, Taïwan),– La Chine est le leader dans le domaine des métaux et terres rares, ce qui n’est pas fait pour apaiser les tensions. On se souvient de ce qui s’est passé quand la Chine a voulu limiter leur exportation il y a quelques années,Source :Bref, je plante le décors. Abordons le cas des semi-conducteurs :– Taïwan a connu l’une des pires sécheresses de son histoire en 2021,Source : https://reporterre.net/A-Taiwan-la-secheresse-menace-la-production-de-puces-electroniques – Or, c’est à Taïwan qu’est produit un cinquième des puces dans le monde par le biais de TSMC, leader mondial des semi-conducteurs à la pointe dans ce domaine, loin devant Intel, Samsung ou SMIC (Chine),Source : https://www.01net.com/actualites/tsmc-produit-92percent-du-volume-mondial-des-puces-de-nouvelle-generation-2045752.html – Instrumentalisation par Taïwan et les Etats-Unis de TSMC comme arme économique et politique,Source : https://lesakerfrancophone.fr/les-etats-unis-et-taiwan-manipulent-le-commerce-des-puces-electroniques-et-augmentent-le-risque-dune-guerre-contre-la-chine On va aborder les semi-conducteurs et le sujet qui nous intéresse, les cartes graphiques.Depuis fin 2020 si je dis pas de bêtise, on assiste à une véritable flambée des prix dans le secteur des cartes graphiques. A titre personnel, une GTX 950 à 60 euros sur Aliexpress est passé à 130 euros et une GTX 1650 est passé de 120-150 euros à 300 euros....La cause serait les mineurs de cryptomonnaies qui en sont extrêmement friands mais ce qui toucher principalement les modèles hauts de gamme touche désormais l’ensemble (entrée et milieu de gamme également).Soit ce sont les particuliers qui se sont lancés en masse dans le minage, soit il y a d’autres raisons.Contrairement aux idées reçu et je vous apprend rien, les cartes graphiques ne sont pas uniquement conçu dans une optique purement jeu-vidéo mais ont un rôle de plus en plus central dans le monde numérique d’aujourd’hui,Outre le jeu vidéo, les cartes graphiques sont très utiles pour les logiciels de CAO (Ingénierie et construction) ainsi que pour l’imagerie 3D.De plus en plus, ces cartes se sont insérés dans les centres de données. On peut y distinguer trois type d’usages :- Le cloud-gaming évidemment avec les offres PS Now/XGP chez Azure,- Le DAAS (Desktop as a Service) ou la virtualisation de votre bureau dans le cloud,- Deep Learning avec l'I.A,Dans le cas du cloud-gaming, on sais tous que le rêve de Yves Guillemot et de pas mal de pontes de l'industrie est d'avoir un contrôle TOTAL sur l'offre vidéo-ludique et d'éliminer définitivement le marché du physique neuf et d'occasion.L'objectif est presque atteint, manque plus que les offres PS Now et XGP plaisent au public (il faudra surveiller les chiffres de vente de modèles démat PS5/Xbox de près) et alimenter les centres de données en cartes graphiques AMD/Nvidia.Et ça, clairement c'est pas fait pour permettre un retour à la normale. Imaginez que Nvidia, AMD vont pouvoir vendre des tonnes de cartes graphiques avec renouvellement constant aux principaux fournisseurs. Entre le grand public et les entreprises, le choix est vite fait.Entre la pénurie de cartes graphiques et des consoles de jeux, la poussé du cloud-gaming avec le PS Now/XGP et la fin du marché physique neuf et occasion, on sent que le marché pousse les joueurs à adopter le jeu en streaming au détriment du jeu en local.Sources :https://global.techradar.com/fr-fr/news/penurie-cartes-graphiques-nvidia-jusque-2023https://www.numerama.com/pop-culture/749546-penurie-de-carte-graphique-nvidia-loue-ses-rtx3080-en-cloud-gaming.htmlPour le DAAS, c’est qu’une question de temps avant que ça prend de l’ampleur. Au départ cela avait commencer avec les applications virtualisés via Citrix (pour les connaisseurs) mais aujourd’hui avec les conteneurs et la virtualisation des cartes graphiques, il est très facile de proposer à ses employés des instances bureautiques (persistantes ou éphémères) directement via le navigateur web.C’est un ressentis assez rapide sur la situation présente mais je pense qu’avec le contexte économique qui va en s’aggravant dans les mois ou années à venir, le prix des cartes graphiques et de pas mal de produits électroniques risquent d’augmenter en conséquence.Ce ne sont pas les mesures pour créer des nouvelles usines qui vont calmer la situation. Entre le coût élevé (plus de 10 milliards de dollars en ticket d’entrée) et la durée de construction (5 ans), sur le court terme cela ne changera pas grand chose.Et vous, êtes vous optimiste ? Moi je trouve qu'on s'oriente plus que jamais vers un monde de service et de location,"Vous ne posséderez rien et vous serez heureux"