Bonjour à tous.Je souhaiterais revenir sur l'article de SuzukubeDésolé d'avance je suis sur Smartphone et je ne peux pas insérer de Screenshot.En faite je voulais vous rappeler une petite astuce pour les joueurs ayant des jeux physiques.Ça fonctionne sur Xbox One S (Malheureusement je ne suis pas riche et je ne peux pas me permettre une Séries X...)Vous lancez l'application XBOX sur Smartphone, vous connectez votre compte et console en WIFI.Vous recherchez le jeu que vous avez en physique et que vous souhaitez installer. Vous cliquez sur Installer. (L'application vous permet d'installer des jeux que vous n'avez pas en demat ne vous inquiétez pas)A la fin de l'installation, vous lancer le jeu, ça vous demande de vérifier sur le store que vous avez le droit ou d'inserer le jeu en physique. Vous insérer votre blu-ray, et hop magique le jeu se lance. Pas besoin de galérer avec l'installation physique.Vous avez le meilleur du demat avec le meilleur du physique.De rien les amisPS cette astuce fonctionne aussi pour pleins de raison, achat prévue en promo ? Préinstallé et attendez la promo pour acheter et avoir le téléchargement de fichier de licence qui se lance... Un Blu-ray qui bug ? Installez en demat et le insérer le jeu physique rayé, y a moyen on sait jamais.Si vous pouvez tester l'astuce sur SERIES S et X et nous faire un retour je vous remercieBonne journée