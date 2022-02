Un long moment que je n'ai pas acheté de jeu ....Sifu 15€ démat ps5 (8/02) et CrossfireX Ultimate Package (XSS, 15€ également la clé chez mtcgame que je vais recevoir jeudi) pour avoir la campagne complète, je compte squatter le multi ! Pour info, en corée et en chine c'est plus d'un milliard de joueurs. En nombre de joueurs, c’est le jeu le plus "peuplé" de la planète.Un moyen de lancer Sifu avant sa sortie demain à 13h ??? J'ai essayé de négocier à 10€ car seulement 5 niveaux je crois ? et beaucoup de répétitivité mais pas possible ...très bien en attendant le 18/02 Horizon (déjà préco 45€ auchan)Pour rappel, c'est ça CrossfireX (Le CS GO console selon moi)