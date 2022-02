Hello,Voilà pour la première fois j'ai fait une précommande sur le PS Store ... il s'agit de l'édition deluxe de Sifu qui donne accès au jeu aujourd'hui à 13h.J'ai précommandé le jeu hier, et j'ai activé le téléchargement automatique ... mais rien n'a été téléchargé.Depuis 13h, le compteur de précommande est à 0 ... le téléchargement automatique ne se déclenche toujours pas, et impossible de lancer le téléchargement manuellement ...Si quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ou une idée sur le problème ... Merci d'avance pour votre aide

Like

Who likes this ?

posted the 02/06/2022 at 01:23 PM by tylercross