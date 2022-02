Avec la pénurie de semi-conducteurs couplé à la hausse du prix des cartes graphiques, je me suis dis "pourquoi pas me remettre à jouer sur consoles".Et mine de rien, je commence à me dire que la PS3 et la PS4 sont un combo idéal pour jouer à tout les jeux sortis entre fin 2006 jusqu'à aujourd'hui.Pour la PS3, on la trouve à des prix ridiculement bas (pour combien de temps encore). On s'en tire pour 50-60 euros la console avec une manette et le hack est d'une facilité déconcertante. Moins que la Wii mais l'ensemble des modèles sont compatible avec la faille PS3Hen.Voici quelques avantages que je trouve à cette machine en 2022.[url]Les exclusivités[/url]Resistance, Killzone, Motorstorm, Uncharted, Gran Turismo, The Last of Us, LBP, Ratchet et j'en passe. Ce à quoi faut aussi rajouter certains jeux indés produits aussi par Sony ainsi que beaucoup de jeux japonais non sortis sur Xbox 360.Elle a un an de retard sur la Xbox 360 mais la majorité des jeux multi sont sortis sur les deux supports de 2006 jusqu'à 2013 (et au delà).Certes, beaucoup sont mal optimisés (surtout les premiers) mais ça s'est amélioré par la suite. Puis à moins d'avoir une Xbox 360 et faire du bench, on ne fait même plus attention à ce genre de détails.C'est l'un de ses gros points forts car les jeux PS2 sur le support d'origine, c'est vraiment une horreur sur nos écrans modernes. Il y a bien PCSX2 mais certains jeux demandent des configurations spécifiques et demandent une certaine configuration.Avec ces compilations, on a un 720p stable parfaitement lisibles et jouables sur nos écrans.Entre les Okami, KH, Hitman, Final Fantasy, MGS, ZOE, Silent Hill, Jak, Sly, Ratchet and Clank, Team Ico, Tomb Raider, God of War, POP, SC et j'en passe, il y a de quoi faire.Comme dis plus haut, contrairement à la Xbox 360, le hack sur PS3 est beaucoup plus accessible. Que ce soit avec un CFW (Custom Firmware) définitif ou un hack temporaire à chaque démarrage (PS3Hen), la console permet de jouer :- Aux émulateurs (FBA, Retroarch),- Aux émulateurs officiels PS1, PS2 mais aussi à la PSP,- D'installer les jeux PSN (formats PKG) via des magasins alternatifs ainsi que des ISO,Et contrairement à la Xbox 360, elle dispose d'un excellent lecteur multimédia avec Showtime.Bref, juste pour dire que par les temps qui cours, la PS3 est un excellent investissement et que la PS4 risque de la rejoindre 9.0 hacké alors qu'on est en 9.03).